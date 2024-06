Euro 2024 e Copa América 2024: ci sono anche due giocatori del Palermo

Un po' di rosanero ai prossimi campionati internazionali

C’è anche un po’ di rosanero tra Euro 2024 e Copa América 2024. Due calciatori del Palermo, infatti, sono stati convocati dalle rispettive nazionali per partecipare al campionato europeo e a quello sudamericano di calcio.

I due giocatori del club del capoluogo siciliano impegnati nei prossimi tornei di UEFA e CONMEBOL sono Ionut Nedelcearu e Kristoffer Lund. Entrambi difensori del Palermo, sono stati scelti dai CT delle compagini della loro nazione per partecipare alle due competizioni internazionali.

Nello specifico, Nedelcearu giocherà Euro 2024 con la Romania (al via oggi il torneo con il match inaugurale tra Germania, paese ospitante, e Scozia). Lund, invece, rappresenterà gli Stati Uniti d’America, che per la seconda volta ospitano la Copa América (in programma dal 20 giugno al 14 luglio 2024).