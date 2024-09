Ex Blutec, raggiunto l’accordo per garantire il futuro di 350 lavoratori

Per i restanti 190 è stata trovata la soluzione che prevede l'isopensione

PALERMO – Nella sede dell’assessorato al Lavoro, a Palermo, è stato raggiunto un accordo che “scongiura il rischio di licenziamento per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese, stabilendo il passaggio di 350 lavoratori al gruppo Pelligra e un piano di isopensione per i restanti 190 dipendenti”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha espresso soddisfazione per l’intesa, sottolineando “l’impegno delle istituzioni nel garantire la tutela dei lavoratori e nel promuovere lo sviluppo economico della zona”.

“Questo accordo rappresenta un passo cruciale per la salvaguardia di centinaia di lavoratori che da anni vivono nell’incertezza. Vigilerò attentamente sull’attuazione di questo piano – ha aggiunto Tamajo -, assicurandosi che ogni fase del rilancio industriale e imprenditoriale dell’area ex Fiat di Termini Imerese venga implementata in modo corretto e trasparente”.

“Il passaggio di 350 lavoratori al gruppo Pelligra è un segnale positivo che ci auguriamo conduca a una concreta ripresa lavorativa e alla riqualificazione dell’intero sito industriale, con un impatto positivo su tutta la comunità locale”.

Cosa prevede l’accordo

“L’accordo, frutto di un costante dialogo tra i commissari straordinari, le organizzazioni sindacali, il gruppo Pelligra e la Regione Sicilia – si legge in una nota -, prevede non solo la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei loro trattamenti economici e contrattuali, ma anche la riqualificazione dell’area ex Fiat. Secondo i piani industriali, il sito sarà ristrutturato per attrarre nuove attività imprenditoriali, garantendo così uno sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro nel lungo termine”.

“L’Assessorato seguirà da vicino l’evoluzione di questo progetto, affinché gli impegni presi vengano rispettati e il rilancio del sito industriale di Termini Imerese diventi un motore di crescita per tutta la Regione. La Regione Sicilia ha già contribuito con lo stanziamento di 30 milioni di euro a supporto della vertenza, e continueremo a fare la nostra parte per tutelare i lavoratori e incentivare lo sviluppo economico”, ha aggiunto Tamajo.

Il futuro degli altri 190 lavoratori

“Per i restanti 190 lavoratori – sottolinea la nota – è stata trovata una soluzione che prevede l’isopensione, uno strumento che consente loro di avvicinarsi alla pensione con un piano di scivolo di massimo sette anni, garantendo così la piena tutela anche per chi non potrà rientrare subito nel mercato del lavoro”.