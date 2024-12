Expert apre un nuovo store a Palermo: nuovi prodotti e offerte imperdibili

Palermo si prepara a dare il benvenuto a un nuovo punto di riferimento per la tecnologia e gli elettrodomestici: Expert Lo Scrigno inaugura il suo quinto store in città, continuando un percorso di successo iniziato nel 2014. Con altre quattro sedi già attive tra le province di Palermo e Agrigento, il marchio rafforza la sua presenza sul territorio, offrendo ai cittadini un’esperienza di acquisto unica e completa.

Promozioni imperdibili per l’inaugurazione

Il nuovo store sarà progettato per rispondere alle esigenze di ogni cliente, offrendo un ampio assortimento di prodotti che spazia dai grandi elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, ai dispositivi tecnologici più avanzati come smartphone, laptop e smart TV. Inoltre, non mancheranno piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina, accessori per il tempo libero e soluzioni per l’home entertainment.

Expert si distingue per l’attenzione al cliente: gli spazi del nuovo negozio saranno moderni e accoglienti, con personale qualificato pronto a guidare i clienti nelle loro scelte e a fornire consulenze personalizzate. L’obiettivo è quello di offrire non solo prodotti di alta qualità, ma anche un servizio eccellente per rendere ogni acquisto un’esperienza positiva.

In occasione dell’apertura del nuovo store a Palermo, Expert riserva a tutti i visitatori una serie di offerte esclusive. Sarà possibile acquistare elettrodomestici, dispositivi elettronici e accessori tecnologici a prezzi mai visti, rendendo questa l’occasione perfetta per rinnovare la casa, aggiornare i propri dispositivi o acquistare i regali di Natale.

Smartphone, tablet, elettrodomestici e tanto altro saranno protagonisti di sconti eccezionali, pensati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Non perdere l’opportunità di scoprire le migliori tecnologie a prezzi imbattibili!

In attesa della nuova apertura, scopri gli altri punti vendita Expert:

Mentre fervono i preparativi per l’inaugurazione del nuovo store di via Mattei (zona Brancaccio), Expert vi aspetta nei suoi punti vendita già attivi:

EXPERT CITY BOLOGNETTA

SS.118 KM 0.200

90030 Bolognetta (PA)

SS.118 KM 0.200 90030 Bolognetta (PA) EXPERT CITY CORLEONE

Via Santa Lucia SNC

90034 Corleone (PA)

Via Santa Lucia SNC 90034 Corleone (PA) EXPERT CAMMARATA

Contrada S. Isidoro

92022 Cammarata (AG)

Contrada S. Isidoro 92022 Cammarata (AG) EXPERT MISILMERI

Contrada Blaschi SNC

90036 Misilmeri (PA)

Ogni store offre un vasto assortimento di prodotti e servizi pensati per soddisfare le esigenze dei clienti, con promozioni periodiche che rendono l’esperienza di acquisto ancora più vantaggiosa.

Dove e quando trovarci a Palermo

La grande inaugurazione del nuovo store Expert a Palermo è fissata per il 12 dicembre 2024. Il negozio si troverà in via Enrico Mattei 9/11, a Brancaccio, accanto agli store MD e sotto Lucky Store e sarà pronto ad accogliere i clienti con un team di esperti dedicati e tante sorprese per l’occasione.

Per maggiori informazioni sulle promozioni, gli orari e gli aggiornamenti, visita il sito di Expert. Tecnologia, qualità e risparmio ti aspettano!