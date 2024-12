“Facciamo Comunità” porta il PNRR nei territori: finanziati 30 progetti

Iniziativa di grande valore sociale che coinvolge cittadini e territori

PALERMO – Trenta progetti di micro-riqualificazione, nove cooperative in fase di avvio e una comunità metropolitana sempre più unita per accedere ai fondi del PNRR. È con entusiasmo che la Città Metropolitana di Palermo annuncia i risultati di “Facciamo Comunità”, un’iniziativa di grande valore sociale che coinvolge attivamente cittadini e territori.

Un progetto nato dalla comunità per la comunità

“Facciamo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), punta a promuovere la cittadinanza attiva e la collaborazione tra i cittadini per affrontare problematiche comuni e sostenere lo sviluppo dei territori. L’iniziativa ha preso forma attraverso progetti pensati dal basso, direttamente dalle comunità locali, ora protagoniste del cambiamento.

Incontro e confronto per crescere insieme

Nella suggestiva cornice del Loggiato San Bartolomeo a Palermo, si è svolta il 3 dicembre 2024 una giornata di dialogo tra i promotori locali e i rappresentanti dei comuni interessati. È stata un’occasione per condividere idee, proposte e strategie per realizzare interventi mirati che non solo migliorano le infrastrutture fisiche, ma rafforzano il tessuto sociale e democratico della Città Metropolitana di Palermo.

Progetti di pari importanza per stimolare il territorio

“I progetti approvati hanno tutti la stessa rilevanza, perché il vero obiettivo era stimolare l’intero territorio metropolitano,” ha dichiarato Romina Aiello, Responsabile Unico del Procedimento del progetto. “Abbiamo raggiunto il risultato di coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione del territorio che abitano, evidenziando una straordinaria vivacità e partecipazione delle comunità locali.”

Micro-riqualificazioni per una rinascita sociale

“Questa iniziativa non guarda solo alle opere, ma soprattutto alle persone,” ha spiegato Filippo Cangialosi, Direttore della Direzione Gare e Contratti e della Direzione Pianificazione della Città Metropolitana. “Si tratta di micro-riqualificazioni che permettono una rinascita del tessuto sociale, un aspetto fondamentale del PNRR. Parliamo di parchi giochi, aree verdi e piccoli interventi che nascono dalla collaborazione tra cittadini e istituzioni.”

Un’eredità destinata a durare nel tempo

“Quello che resterà dopo la scadenza del PNRR non sono solo le opere realizzate, ma il cambiamento nelle persone e nella comunità,” ha aggiunto Cangialosi. “Abbiamo formato gruppi di cittadini pronti a collaborare con i comuni per prendersi cura del proprio territorio anche oltre i confini del progetto. Questo spirito di cooperazione sarà il vero patrimonio che lasceremo alle generazioni future.”

Fare squadra per una comunità più forte

L’incontro del 3 dicembre rappresenta una tappa cruciale per “Facciamo Comunità”: un momento di conoscenza e collaborazione tra i partner dei progetti, che insieme costruiranno una rete trasversale capace di collegare e rafforzare tutti i comuni coinvolti.