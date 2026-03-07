Famiglia nel bosco, le “urla strazianti dei bimbi” e Meloni attacca i giudici

Polemiche per la decisione del Tribunale di allontanare la amdre

VASTO – “Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L’assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. E’ stato terribile”. Queste le parole dell’avvocata Danila Solinas uscendo ieri sera dalla casa famiglia dove era ospitata la madre dei ‘bimbi del bosco’.

La decisione del Tribunale

La donna è stata allontanata dalla struttura protetta in seguito all’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila. Una decisione a sorpresa, proprio nel giorno in cui sarebbero dovute iniziare le perizie psicologiche sui bambini. Disposto il contestuale trasferimento dei minori dalla casa famiglia in cui sono ospitati ormai da quattro mesi.

Meloni contro i giudici

Una decisione che ha scatenato una nuova ridda di polemiche sul caso della famiglia nel bosco. Duro il commento anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha attaccato i giudici. I figli “non sono dello Stato” – ha scritto sui social la premier – ma delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti. Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti”.

