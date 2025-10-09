 Fava "I conti Inps stanno bene, 2024 chiuso con utile di 15 miliardi"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Fava “I conti Inps stanno bene, 2024 chiuso con utile di 15 miliardi”

1 min di lettura

Fava “I conti Inps stanno bene, 2024 chiuso con utile di 15 miliardi”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI