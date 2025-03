Federica Badami confermata al vertice della Cisl Palermo-Trapani

La nuova squadra del sindacato

PALERMO- Federica Badami, 41 anni di Misilmeri è stata confermata al vertice della Cisl Palermo-Trapani. La sua rielezione è avvenuta al termine del quarto congresso territoriale che si era aperto ieri al San Paolo di Palermo.

Due nuovi ingressi in segreteria, oltre al riconfermato Antonio Dei Bardi, entrano nella sua squadra Franco Nuccio ex segretario generale Fai Cisl Palermo Trapani e per il territorio trapanese Diego Biondo già segretario territoriale Cisl Scuola, che prende il posto di Massimo Santoro eletto ai vertici della Fai Cisl Palermo Trapani. Vania Pellerito è la coordinatrice Donne Cisl Palermo Trapani.

L’elezione della segreteria è avvenuta al culmine della seconda giornata del congresso, concluso dalla segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola e alla presenza del segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana.