Ferrovie, elettrificazione della Cinisi-Trapani: Balestrate chiede modifiche

L'appello a Rfi di cinque consiglieri comunali della cittadina in provincia di Palermo

BALESTRATE – “Il progetto di elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo-Trapani rischia di pesare come un macigno sul futuro di Balestrate e di compromettere gravemente uno dei tratti più suggestivi del Golfo di Castellammare. Non consentiremo l’ennesimo scempio per Balestrate e facciamo appello alla sensibilità di Rfi affinché si possa rivedere subito il piano, riteniamo senza un allungamento dei tempi”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Balestrate, Guido De Amicis, Benedetto Lo Piccolo, Simona Timpa e Piera Chiarenza. “L’approvazione del progetto – aggiungono – è arrivata senza che la comunità sia stata interpellata e dopo che il Comune ha espresso prima parere negativo poi tramutato in positivo. Ci opporremo con ogni mezzo e in ogni sede, un’importante opera come questa deve trasformarsi in un’opportunità per la nostra città. Non siamo contrari all’investimento, ma chiediamo fermamente opere di mitigazione e in particolare una galleria che possa coprire i cavi dell’alta tensione e i pali nel tratto ex Macello-Cimitero, consentendo al paese di beneficiare di una significativa estensione del belvedere oltre che di ottenere misure importanti di sicurezza”.