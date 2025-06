Festival della Restanza: giovani e futuro dopo il sisma del 2016

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, il Festival della Restanza e della Tornanza – Giovani e territori per la ricostruzione del futuro, in programma dal 20 al 22 giugno a Colli del Tronto (AP), presso il Parco della Pace.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e il direttore artistico Stefano Zurlo, che hanno illustrato un progetto ampio, pensato per ridare centralità ai giovani e alle aree interne colpite dal sisma del 2016.

“Il terremoto ha lasciato un cratere umano – ha dichiarato Abodi -. Questo Festival rappresenta una risposta concreta: restando o tornando, i giovani possono generare futuro. Serve ascolto, pazienza progettuale e strumenti adeguati”.

Castelli ha sottolineato che “non si ricostruiscono solo edifici, ma comunità. La rigenerazione non è compito di pochi, ma una missione collettiva. Con questo Festival, i giovani del cratere diventano protagonisti di un futuro radicato, partecipato, innovativo”.

Il Festival è promosso dalla Struttura commissariale Sisma 2016 e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e si inserisce in una strategia più ampia articolata in tre direttrici: il Festival della Restanza e della Tornanza, con incontri, laboratori, concerti e mostre; un roadshow itinerante nei comuni del cratere (da Norcia ad Amatrice, fino a Camerino e altri); un programma di formazione dedicato ai giovani, per accompagnarli verso percorsi di partecipazione attiva e sviluppo imprenditoriale.

Il Parco della Pace di Colli del Tronto ospiterà tre giorni di eventi, talk, spazi espositivi e workshop dedicati alla cultura della restanza e dell’impegno territoriale.

“E’ solo l’inizio – ha concluso Castelli -. Accompagneremo questa generazione nel prendersi cura del futuro del Paese, portando queste iniziative ovunque ci sia bisogno di ricostruire non solo muri, ma comunità”.

