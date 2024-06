Figuccia: “Finalmente a Borgo Nuovo l’illuminazione degna di questo nome”

"Si vedono i primi effetti di riqualificazione dei quartieri"

PALERMO – “Finalmente, anche gli abitanti di Borgo Nuovo possono contare su un’illuminazione pubblica degna di questo nome, dopo i lavori effettuati dall’Amg che ha sostituito gli impianti risalenti a quasi cinquant’anni fa con quelli molto più moderni a led”.

Sono le dichiarazioni di Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Dopo le innumerevoli segnalazioni dei residenti del quartiere, spesso abbandonato a sé stesso, si cominciano a vedere i primi effetti dell’importante lavoro di riqualificazione dei rioni più periferici, a

partire appunto dall’illuminazione pubblica, che renderà sicuramente più vivibili le strade di Borgo Nuovo, aumentando così anche il tasso di sicurezza”.

“Chiaramente, questo non è che il primo passo di un lungo percorso affinché un importante pezzo di città possa trasformarsi da ‘dormitorio’, dove le istituzioni brillavano per la loro assenza, a

quartiere ‘normale’ pieno di servizi e ricco di vita sociale, dove anche fare quattro passi di sera non diventi un’insidia”.