Figuccia: “Dalla tragedia di Casteldaccia un monito per rafforzare la sicurezza”

"Le istituzioni hanno il dovere di collaborare affinché queste tragedie non si ripetano mai più”

PALERMO – “La tragedia di Casteldaccia ci ricorda che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta e che la prevenzione, la formazione e i controlli sono strumenti indispensabili per tutelare la vita dei lavoratori. La presenza della Commissione parlamentare d’inchiesta in Sicilia ha rappresentato oggi un’importante occasione di confronto su temi centrali per il nostro territorio”. Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, presente alla Prefettura di Palermo, in rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, in occasione della tappa della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, impegnata in una missione istituzionale nel capoluogo siciliano.

“La missione ha consentito di approfondire le condizioni occupazionali dell’Isola, con particolare attenzione alla sicurezza, alla legalità e alle prospettive di sviluppo del mercato del lavoro siciliano – ha aggiunto Figuccia -. Le istituzioni hanno il dovere di collaborare affinché tragedie come quella di Casteldaccia non si ripetano mai più”, ha concluso l’esponente leghista.