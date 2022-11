Filorussi annunciano coprifuoco 24 ore su 24 a Kherson

Intanto la compagnia di bandiera russa torna ad operare all'aeroporto interazione di Beirut

Le autorità filorusse hanno annunciato un coprifuoco di 24 ore su 24 a Kherson, città dell’Ucraina meridionale in mano ai russi. Lo riferiscono le agenzie russe Tass e Ria Novosti.

Intanto in Russia la compagnia Aeroflot, compagnia di bandiera, torna ad operare all’aeroporto internazionale di Beirut, in Libano, dopo più di sei mesi dalla sospensione dei voli russi in uno dei principali scali aerei tra Europa e Medio Oriente a seguito delle sanzioni occidentali contro la Russia. Lo riferisce l’agenzia governativa libanese Nna, che cita la direzione dell’aeroporto di Beirut e il ministero dei trasporti libanese.