Finanziaria, La Vardera: “Non partecipo a nessun maxi-emendamento”

Parla il deputato del gruppo Misto

PALERMO – “Non parteciperò a nessun maxi-emendamento. Se si vuole ascoltare le iniziative delle opposizioni, questo non va fatto all’interno di un maxi-emendamento ma votando ogni singola proposta che si ritiene di buonsenso”. Lo dice il deputato all’Ars Ismaele La Vardera, componente del gruppo Misto, in merito alle trattative per la Finanziaria.

La dichiarazione arriva anche alla luce anche del caso Auteri e di quanto rivelato oggi da LiveSicilia sulla presentazione in aula del maxi-emendamento a firma del governo. “Se sarà così vorrà dire che non inserirò alcuna indicazione – spiega La Vardera – e lascerò spazio ad altri”.