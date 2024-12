La linea dura del deputato: "La coerenza prima di tutto"

PALERMO – “Alle 9 dopo una maratona durata tutta la notte, il Parlamento torna ad approvare la finanziaria. La prima dopo il caso Auteri”. Così il deputato regionale Ismaele La Vardera annuncia, sui social, di essere stato “l’unico deputato che ha deciso, visto l’andazzo, di non partecipare al maxiemendamento”.

“Purtroppo – afferma – ho denunciato di nuovo marchette, per questo ho deciso di rifiutare la somma di 800 mila euro perché non condivido le modalità di scrittura di questo maxi emendamento. Esprimo solidarietà a quei sindaci che non hanno santi in paradiso e che non riceveranno nulla. La coerenza prima di tutto”.