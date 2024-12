La norma allo studio del governo, Schifani: "Sostegno ai consumi"

PALERMO – Gli ultimi dettagli sono ancora allo studio ma è certo che l’idea finirà nella Finanziaria: la Regione Siciliana punta a sostenere i consumi con una misura ad hoc. L’intento del governo Schifani è di coprire almeno una quota degli interessi negli acquisti a rate dei cosiddetti ‘beni durevoli’ da parte dei siciliani.

Cosa sono i ‘beni durevoli’

Si tratta di quei beni che non esauriscono la loro funzione una volta utilizzati ma che continuano a soddisfare i bisogni del consumatore nel tempo. Una categoria nella quale può rientrare una vasta gamma di oggetti (dai computer alle automobili, passando per gli elettrodomestici) ma per capire con esattezza cosa sarà finanziabile bisognerà conoscere i dettagli della norma.

La copertura finanziaria

Il governatore Renato Schifani e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino stanno limando i contorni di una misura che, a quanto si apprende, dovrebbe potere contare su poco più di dieci milioni di euro all’anno nel biennio 2025-2026. L’Esecutivo punta molto sull’effetto moltiplicatore dei consumi. La mossa inoltre, avrebbe anche un notevole ritorno in termini di gettito Iva per le casse della Regione.

L’attesa all’Ars

La norma di sostegno ai consumi sbarcherà all’Ars ad esame della manovra ormai avviato. Maggioranza e opposizione, che in Aula hanno ascoltato Schifani fare un cenno alla misura, hanno alzato le antenne e sono in attesa di conoscere le carte del governo anche sul resto della legge di stabilità rimasta finora nei cassetti. Sarà compito di Dagnino illustrare le mosse del governo.

Sala d’Ercole

Schifani: “Sosteniamo i consumi”

“Stiamo studiando una misura finanziaria che possa incentivare i consumi – ha anticipato Schifani a Sala d’Ercole -. Sono fortemente convinto dell’esigenza di dare una spinta, un segnale di incoraggiamento e fiducia ai siciliani che devono ricorrere alla rateizzazione. Attraverso i fondi regionali potranno ottenere delle misure finanziarie più agevolate”.