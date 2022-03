Fisco, la Consulta: ok al mini condono ma basta rottamazioni

L'invito a rinunciare alle forme di stralcio

PALERMO – Esortazione della Consulta a mettere la parola fine alla politica delle rottamazioni delle cartelle di mancato pagamento dei tributi locali, non appena sarà finita l’emergenza legata all’accumulo di crediti di difficile esigibilità. Il monito al legislatore è contenuto nella sentenza 66 depositata oggi che ha messo i paletti all’applicazione del meccanismo scalare inverso da parte delle società di riscossione locale private scorporate.

Il verdetto, che ‘en passant’ affronta un tema rilevante e divisivo come quello della ‘resa’ fiscale – inserendolo con garbo istituzionale in una decisione su un settore di ‘nicchia’ – infatti precisa che, “una volta venute meno le ragioni che in passato hanno portato a gravi accumuli di crediti di difficile esigibilità”, nell’ambito di operatività del prossimo e nuovo contesto di riforma del sistema della riscossione pubblica “dovranno essere evitati interventi di ‘rottamazione’ o ‘stralcio’ contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione (sentenza n. 288 del 2019)”.

Per quanto invece riguarda l’oggetto specifico della sentenza, la Consulta ritiene che non supera il «controllo di ragionevolezza» la norma dell’articolo 1, comma 815, della legge di Bilancio per il 2020, che amplia retroattivamente, in favore delle cosiddette società private scorporate, l’ambito di applicazione sia del meccanismo di riscossione “scalare inverso” sia del non assoggettamento a controllo delle “quote affidate” fino a 300 euro.

Così con la sentenza n. 66 depositata oggi (relatore Luca Antonini), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’estensione retroattiva, alle società private scorporate, di una procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta con lo «specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti».

Nella stessa pronuncia – come rende noto un comunicato di Palazzo della Consulta – sono state dichiarate inammissibili le questioni sull’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 (che introduce l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro) «anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private “scorporate”». Dunque il verdetto oltre al monito per il futuro, contiene un ultimo via libera alla automatica rottamazione di debiti – per tributi locali evasi – fino a mille euro.

