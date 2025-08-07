L'uomo aveva addosso gli abiti sporchi di sangue

FOGGIA – Una donna di 46 anni, di origine marocchina, è stata uccisa a Foggia nella notte. Fatali per lei le coltellate che le sono state sferrate.

Gli agenti hanno fermato, a Roma, l’ex compagno della vittima. L’uomo aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.

La donna aveva presentato una denuncia nei confronti dell’ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa codice rosso. La donna viveva da sola in un appartamento nel centro storico, ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno sentito le urla della donna che tentava di sfuggire al suo aggressore.

All’uomo era già stato notificato un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma quest’ultimo non era stato applicato per problemi tecnici. La misura era stata aggravata a luglio con l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere non ancora eseguita perché l’uomo, un marocchino regolare in Italia, è senza fissa dimora è dunque risultava irrintracciabile.