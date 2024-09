Fondi ai Comuni, l’Anci chiede un incontro a Renato Schifani

L'intervento del presidente Paolo Amenta

PALERMO – Il comitato direttivo dell’Anci Sicilia ha affrontato il tema del confronto con il Governo regionale in vista della ipotizzata “manovrina” e della prossima legge di stabilità e circa le risorse da destinare agli Enti locali.”

Lo rende noto il Presidente dell’associazione dei comuni, Paolo Amenta.

Fondi ai Comuni, chiesto incontro a Schifani

“Si è svolta un’analisi approfondita dei trasferimenti finanziari della Regione nei confronti degli enti locali e abbiamo preso atto dell’insufficienza di tali risorse anche alla luce delle specifiche competenze attribuite ai comuni sul sociale”, aggiunge.

E osserva: “Ricordo che i comuni fanno fronte a spese cospicue per il ricovero dei disabili psichici, per le donne vittime di violenza, per i minori su ordine dell’autorità giudiziaria, per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), per la lotta al randagismo, per l’altissimo costo del trasporto alunni pendolari e per il sostegno ad asili e mense scolastiche” .

“Pertanto, – afferma – come direttivo, abbiamo deliberato all’unanimità di chiedere un incontro al Presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale dell’Economia, Alessandro Dagnino, per individuare le misure idonee a far fronte all’emorragia finanziaria che da tempo investe i comuni dell’Isola”.