Forza Italia giovani, Fabrizio Tantillo a capo del dipartimento Giustizia

Il giovane avvocato palermitano nominato da Stefano Benigni

PALERMO – Sarà il palermitano Fabrizio Tantillo a guidare il Dipartimento nazionale “Giustizia, garantismo e Stato di diritto” dei giovani di Forza Italia. La decisione è stata presa dal Segretario nazionale Stefano Benigni e dal Coordinatore Michele Vitiello.

Tantillo, 29 anni, avvocato e attualmente responsabile organizzativo del partito in Sicilia, dovrà occuparsi di strutturare il Dipartimento in tutti i territori. “Un impegno importante – dichiara Tantillo – in considerazione del ruolo che storicamente le politiche per la Giustizia hanno avuto a tutti i livelli nell’azione politica e amministrativa di Forza Italia”.