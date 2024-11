Palermo, Dionisi: “A Frosinone non sarà una partita facile”

Il tecnico: "Non possiamo guardare Pisa e Sassuolo per ora"

Il Palermo torna in campo nell’anticipo del venerdì sera. I rosanero saranno ospiti del Frosinone in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Alessio Dionisi, allenatore dei siciliani, a due giorni dal match in trasferta, ha parlato in conferenza stampa per presentare l’incontro.

“Ovvio che i risultati dicono che non stiamo andando in sesta, ma dobbiamo andare oltre. Ci sono delle aspettative, quando parlo cerco di arrivare ai ragazzi. Possiamo migliorare sicuramente, ora le prestazioni sono sicuramente superiori dell’inizio. Se i risultati, però, non sono al passo dobbiamo farci delle domande e darci delle risposte. Abbiamo le caratteristiche per fare la partita in un determinato modo. Non dobbiamo snaturarci e dobbiamo essere efficaci in tutti i momenti della partita”.

Gli attaccanti del Palermo fanno pochi gol e Dionisi dice la sua in merito: “Alcuni giocatori hanno fatto gol in Serie A, come Henry che ne ha fatti 9. Non stiamo performando al 100% sicuramente. Prima parlavamo di occasioni create, adesso siamo migliorati sotto questo aspetto e dobbiamo andare oltre il prima possibile. Stiamo rendendo più come squadra che come singoli, se la squadra difende bene è merito di tutti. Se la squadra attacca male o non realizza, non è demerito solo degli attaccanti. La classifica di conseguenza non ci piace per niente”.

“Più una cosa non viene più c’è la paura di sbagliare – aggiunge il tecnico -. I ragazzi dopo il Cittadella sapevano di poter far meglio sotto porta. Dobbiamo continuare su questa strada fermo restando che non può bastare. Siamo arrabbiati perché le cose non vengono come vogliamo, adesso dobbiamo spingere per essere efficaci in tutte le zone del campo. Dobbiamo fare diversi miglioramenti”.

“Non ho delusioni per ora, sicuramente però qualcuno sta performando meno delle aspettative – spiega -. Le annate non sono tutte uguali, qualcuno magari infatti performa meglio di quanto ci aspettassimo e qualcuno meno. Vorrei solo vedere il massimo da tutti, in allenamento vedo cose positive e questo conta tanto. Per i risultati questa cosa conta se lo fai in partita”.

Dionisi su Frosinone-Palermo

In vista del match, l’allenatore fa il punto sulla squadra rosanero: “Oggi si sono allenati tutti i disponibili che lo erano nella partita precedente, è una cosa positiva questa. Chi giocherà lo deciderò in questi due giorni. Siamo riusciti a fare bene per quasi tutta la partita precedente, poi puoi gestire meglio alcuni momenti nel corso della gara e queste cose potevamo farle meglio rispetto alle partite precedenti. Faccio scelte in funzione di quello che vedo in settimana e in partita. Alcuni giocatori in questo momento hanno avuto alti e bassi, ma alcuni stanno facendo prestazioni positive”.

“So della rivalità di Frosinone e Palermo, non entro nel merito ma me lo ricordo – aggiunge Dionisi -. Vorrei fare una grande promessa, anche se l’ho già fatta qualcuna e non si stanno confermando nei fatti. Spero di migliorare il prima possibile questa classifica perché è il nostro obiettivo. Sono venuto qua per fare la storia del Palermo, so che non è facile in una piazza così importante. Ci sono delle cose molto belle qua, ma non è semplice”.

“Le altre squadre poi fanno la partita perché ti rispettano. Comunque per ora dobbiamo pensare giorno per giorno e partita per partita. Ogni gara di B va giocare, in casa o fuori casa non conta. Questa partita vorremo tanto dedicarla ai nostri tifosi e anche a noi stessi. Dentro la voglia di far bene c’è, non si percepisce magari all’esterno. Mi dispiace che in città ci sia un po’ di delusione, speriamo di trasformarla in coraggio, ambizione e in un sogno. A piccoli passi però, per ora non siamo pronti per guardare lontano perché la classifica ci dice questo”.

“Noi non possiamo guardare a Pisa e Sassuolo. Era il nostro obiettivo? Sì. Tornerà ad esserlo? Sì. Ma per ora dobbiamo guardare al Palermo. Dobbiamo accettare i fischi, la gente si aspetta di più da noi in casa. Io ci metto la faccia, il modo è quello giusto e il risultato non lo è. Ci prendiamo anche i malumori allo stadio dei nostri tifosi. Dobbiamo andare avanti e pensare che dobbiamo giocare per un risultato solo. Tante volte non abbiamo fatto il massimo per meritarcene uno”.

“Sul Frosinone? Sono retrocessi e quattro o cinque undicesimi l’anno scorso giocavano in Serie A, noi non l’abbiamo. La classifica dice una cosa, ma la squadra non ha quei valori. Non sarà una partita facile, hanno pure pareggiato in dieci contro il Pisa per quasi tutta la partita. Io voglio una squadra con la stessa voglia delle ultime gare”, ha concluso Dionisi.