La “fuitina” finisce a bastonate e a colpi di pistola: 7 feriti

È accaduto nella serata di ieri

PATERNÒ (CATANIA) – Un bilancio pesantissimo di 7 feriti (tutti non gravi). È il risultato di una rissa esplosa ieri sera tra due famiglie (una di Biancavilla e una di Santa Maria di Licodia) per via della fuitina dei rispettivi figli.

La notizia è stata riportata dai colleghi dell’emittente Video Star. Dalle urla si è passati ai fatti con una rissa che, a colpi di calci, pugni e bastonate, ha spedito in ospedale tra Biancavilla e Paternò, per l’appunto, sette persone. Ad un certo punto, sarebbe stata tirata fuori anche una pistola con i colpi d’arma da fuoco che hanno centrato una vettura appartenente ad uno dei due nuclei familiari.

Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò.