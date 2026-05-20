Il sequestro

PALERMO – Quattro ultras del Palermo identificati e denunciati. La scorsa notte hanno tentato di disturbare il sonno della squadra del Catanzaro, alloggiata in hotel.

Il telefono della centrale operativa ha iniziato a squillare intorno alle 3. Un gruppetto di tifosi, vestiti di nero e con il volto travisato da cappelli e sciarpe, ha accesso fumogeni e giochi di artificio. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile.

Alla vista dei militari gli ultras si sono dati alla fuga tra gli scogli di Capo Gallo. Quattro sono stati bloccati e denunciati. Rischiano il Daspo. La Procura di Palermo gli contesta il possesso di giochi pirotecnici e il disturbo alla quiete pubblica. Sequestrata una batteria di fuochi d’artificio, rimasti inesplosi. Stasera Palermo e Catanzaro si giocano l’accesso alla finale dei play off di Serie b.