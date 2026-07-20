Furti e spaccate a Gela, eseguite sette misure cautelari

Vetrine sfondate con pietre e pesanti arnesi

GELA – La procura di Gela (Caltanissetta) e i poliziotti del commissariato hanno dato esecuzione a sette misure cautelari nei confronti di altrettanti coinvolti accusati di furti a danno di decine di attività commerciali.

Per gli investigatori, sarebbero gli arrestati nell’inchiesta “Gela sicura” i responsabili delle “spaccate” che per mesi hanno preso di mira attività commerciali in diverse zone della città. La modalità d’azione sarebbe stata sempre la stessa, con vetrine sfondate, usando pietre e pesanti arnesi.