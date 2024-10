Termini Imerese, maxi furto di gasolio dall’autogru di un cantiere

Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini

Ladri di carburante in azione a Termini Imerese. Sono entrati in azione nell’area portuale della cittadina a quaranta chilometri da Palermo: i malviventi hanno agito nella notte, prendendo di mira un mezzo parcheggiato all’interno di un cantiere.

In particolare, dopo aver messo in atto un piano studiato nei dettagli, sono riusciti a svuotare il serbatoio di una grossa autogru, prelevando 220 litri di gasolio, per un valore di circa quattrocento euro. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il titolare della ditta che si sta occupando di alcuni lavori di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano all’interno dell’area portuale, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi è entrato in azione e si è poi dato alla fuga.

L’arresto a Santa Flavia

Poche settimane fa un uomo di 37 anni è stato arrestato per il furto di carburante da un camion di raccolta dei rifiuti: è stato colto in flagrante in via Montanelli, a Santa Flavia, sempre nel Palermitano. Aveva prima scavalcato il cancello d’accesso a un’area di deposito, poi, munito di un secchio e di un tubo, aveva forzato il serbatoio di un camion in sosta per estrarre il carburante. I militari l’hanno bloccato e il suo piano è andato in fumo.