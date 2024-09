Garage in fiamme, distrutta un’auto: Vigili del fuoco sul posto

Momenti di autentica paura per i proprietari dell’abitazione

ADRANO (CATANIA) – Garage in fiamme, in via Pietro Nenni, ad Adrano. Sul posto hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Ad arrivare a scopo precauzionale anche un’ambulanza del 118. L’incendio si sarebbe sprigionato nel garage dove all’interno vi era un’auto che è andata distrutta.

Sono stati momenti di autentica paura per i proprietari dell’abitazione e per i residenti della zona che sono usciti in strada mettendosi in sicurezza. I pompieri, che hanno messo in sicurezza alcune bombole del gas, sono riusciti a domare l’incendio e le operazioni di spegnimento per estinguere completamente le fiamme si sono protratte per diverse ore.