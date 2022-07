Gas, la Russia riduce del 20 per cento le forniture

Il prezzo del gas europeo si impenna, fino a toccare un rialzo del 10%.

Gazprom riduce ulteriormente le forniture verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1: da domani il flusso scenderà al 20% della capacità totale: 33 milioni di metri cubi al giorno. Il prezzo del gas europeo si impenna, fino a toccare un rialzo del 10%. E adesso in Europa è ora di un accordo per evitare la crisi, da qui l’appello all’unità per il Consiglio Affari Energia dell’Ue, che oggi si riunisce in via straordinaria per cercare un’intesa sull’emergenza.

La commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, ha detto che si aspetta “un accordo politico alla fine della giornata” sul piano di emergenza Ue sul gas, anche se ci sarà una “discussione politica interessante” sulla questione “perché gli Stati membri hanno posizioni di partenza differenti”.

Parlando con i media al suo arrivo al Consiglio Energia straordinario a Bruxelles la commissaria ha ricordato come sia “importante sottolineare che ora il riempimento dei depositi sotterranei di gas continua” e ha raggiunto il “al 66%”, ha sottolineato Simson, indicando che “nelle ultime settimane gli Stati membri sono riusciti ad attirare più gas di quello che consumano in estate”.

Stando a quanto risulta alla Commissione europea non c’è alcun motivo tecnico che giustifichi la decisione di Gazprom di ridurre i flussi di gas attraverso il Nordstream1, “è un passo motivato politicamente e dobbiamo essere pronti”, e “proprio per questo la riduzione preventiva della domanda di

gas” dell’Ue “è una strategia saggia”. Simson ha spiegato come “l’annuncio di ieri di Gazprom sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento per eventuali tagli alle forniture da parte della Russia” e “dobbiamo agire bene in questo momento e prenderci cura della nostra preparazione e affrontare questa crisi insieme”, ha aggiuno.

Intanto, apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di agosto salgono dello 0,5% a 155,5 euro al MWh