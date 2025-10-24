 Gela, accoltella il parroco e fugge: individuato e arrestato
Gela, accoltella il parroco e fugge: individuato e arrestato un giovane

In casa aveva il coltello con il quale l'aveva colpito
GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Gela hanno arrestato il ventiseienne Francesco Ascia. Per gli investigatori, sarebbe l’autore dell’aggressione al parrocco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri.

Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello col il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all’addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. Il ventiseienne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. 

