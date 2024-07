Gela, rapina violenta in casa di un’anziana: in carcere un 35enne

Il colpo nella notte tra il 12 e 13 giugno scorsi

GELA – Un pregiudicato di 35 anni è stato arrestato da agenti di Polizia del Commissariato di Gela per rapina aggravata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura.

Secondo l’accusa, l’uomo con volto travisato, nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi, si sarebbe introdotto nell’abitazione di un’anziana, che vive in un popoloso rione del comune Nisseno, avrebbe svegliato la donna e l’avrebbe colpita violentemente per farsi consegnare il denaro e i gioielli che custodiva in casa.

Il bandito, dopo aver preso il bottino, circa 300 euro in contanti e diversi monili in oro, è fuggito tra le vie del rione Carrubbazza. Gli agenti del Commissariato, dopo una ricostruzione dell’accaduto e sfruttando gli elementi forniti dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono risaliti al 35enne pregiudicato, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e permanenza in casa durante le ore notturne. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia e condotto in carcere.