Geox assume personale anche in Sicilia: tutte le informazioni utili

Diverse sedi, come partecipare

Geox, nota azienda italiana specializzata nella produzione di calzature e abbigliamento casual, ricerca diverse figure professionali, anche junior, da inserire sia nella sede centrale in provincia di Treviso, sia presso i vari punti vendita sul territorio nazionale.

Geox assume in Lombardia, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Lazio, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Geox assume personale

ADDETTI VENDITA / SHOP ASSISTANT con esperienza nel Retail come addetto vendita, sedi di lavoro disponibili in Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Geox offre anche opportunità lavorative per categorie protette per addetti vendita.

STORE MANAGER in Lombardia, Campania, Sicilia e Trentino Alto Adige. Per partecipare alla selezione presso l’azienda è richiesta una solida esperienza manageriale nella gestione di team complessi in ambito Retail e nella formazione e sviluppo professionale del team. Richieste ottime capacità comunicative, empatia e leadership.

Geox assume anche nella sua sede centrale a Montebelluna (TV), ecco le figure ricercate: addetto Prototipia FTW; Junior Retail Merchandiser; Omnichannel Central Planning Intern; Pricing Specialist; Product RTW Specialist; Retail Sales Planning Specialist.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni presso l’azienda Geox basta andare sulla pagina ufficiale in cui sono si trovano tutte le posizioni e le sedi disponibili per l’assunzione, direttamente nella sezione “Lavora con noi” è possibile anche inoltrare la candidatura spontanea.

