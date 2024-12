Trasportata d'urgenza in ospedale

GIARRE (CATANIA) – È stata centrata in pieno mentre attraversava Viale Sturzo, nella frazione giarrese di Trepunti. Brutta avventura per una donna di cinquantaquattro anni nel tardo pomeriggio di ieri. Travolta sulle strisce pedonali, il pirata della strada non si è poi fermato a prestare soccorso: l’auto è filata via senza lasciare più alcuna traccia.

Soccorsa dagli operatori del 118, la 54enne è stata trasportata d’urgenza al nosocomio Sant’Isidoro di Giarre. Ha riportato diversi traumi e ferite agli arti inferiori.