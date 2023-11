Gibellina, inaugurata al museo delle Trame la mostra ‘Roba Stagnata’

Sarà visitabile fino al 20 gennaio

GIBELLINA (TRAPANI) – È stata inaugurata nella giornata di ieri, domenica 12 novembre, presso il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, la mostra dal titolo “ROBA STAGNATA – Antiche ceramiche di Burgio”, curata da Vito Ferrantelli, Enzo Fiammetta, Sergio Intorre e Maria Reginella. La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale Pro Muceb – Museo della Ceramica di Burgio, dalla Fondazione Orestiadi e dal Museo delle Trame Mediterranee, dal Comune di Gibellina, con il patrocinio dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” dell’Università di Palermo, struttura scientifica del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo.

Hanno preso parte alla presentazione il presidente della Fondazione, On. Calogero Pumilia, il direttore dell’osservatorio Prof. Maria Concetta Di Natale, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, il vicepresidente dell’associazione Italiana Città della Ceramica e esponente del consiglio nazionale ceramico del Ministero alle attività produttive, Nicolò Giuliano.

Il Museo delle Trame Mediterranee fu istituito nel 1996 dal Senatore Ludovico Corrao e fa parte della Fondazione Orestiadi di Gibellina. Esso esprime, attraverso le collezioni esposte, la molteplicità dei linguaggi artistici che rappresentano degnamente la complessa storia culturale del Mare Nostrum, contesto di riferimento delle opere esposte. Nelle vetrine della mostra, costituita per la maggior parte da opere inedite, sono esposti manufatti in maiolica delle botteghe burgitane dall’ultima decade del XVI secolo al XVIII secolo, nei quali si può leggere la stretta connessione con la produzione calatina coeva.

Alla fine del XVI secolo, infatti, un gruppo di ceramisti, appartenenti alle più importanti botteghe di Caltagirone (Maurici, Gangarella, Savia, Sperlinga), si trasferì a Burgio, influenzando in maniera profonda la produzione dei ceramisti locali. I caltagironesi insegnarono ai ceramisti di Burgio, dove, peraltro, esisteva già una produzione di terrecotte per usi domestici e per la campagna, l’uso degli smalti e dei colori. Nacque così, nella piccola cittadina dell’estremo versante occidentale della provincia di Agrigento, la ceramica artistica, che vivrà il suo periodo aureo tra la seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII, grazie ad una ricca ed elegante produzione di vasi da farmacia.

Si tratta di vasi, albarelli, bottiglie, cilindri, piatti, ciotole di varie dimensioni con decorazioni floreali e zoomorfe, prodotti in Età Moderna, allestiti da Enzo Fiammetta nelle teche del prestigioso Museo belicino, che offrono ai visitatori un excursus completo sullo sviluppo dell’antica tradizione ceramica delle botteghe burgitane.

Come affermano i curatori, “la ceramica di Burgio dialoga perfettamente con le collezioni del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, facendo riferimento ad un unico contesto culturale, quello appunto del Mare Nostrum, che a partire dal Medioevo e attraverso l’Età Moderna fino al XIX secolo, è stato animato da uno scambio incessante di idee, istanze artistiche e saperi artigianali che ha prodotto una koiné artistica leggibile nelle opere esposte in mostra, proiettandole in una dimensione tutt’altro che locale”.

La mostra sarà visitabile fino al 20 gennaio 2024.