Giorgetti “Il turismo sostiene il Pil, crescita lineare”

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo negli anni scorsi ha avuto un ruolo di stabilizzazione economica: a fronte delle difficoltà sulle catene globali del valore che si sono ripercosse sul comparto della manifattura, il turismo ha sostenuto l’andamento del Pil, registrando una crescita lineare. Questa tendenza è confermata dai dati del 2025”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Global Summit 2025. “In un quadro internazionale incerto, i soggiorni in Italia sono aumentati del 6,22% rispetto al 2024, con una crescita delle presenze sia italiane sia straniere”, ha aggiunto.

Il ministro dell’Economia ha poi ricordato come “sempre più persone, proprio grazie al turismo, abbiano trovato nuove opportunità di lavoro. La priorità oggi è lavorare sulla qualificazione del settore, sulla mobilitazione di investimenti pubblici e privati, per incrementare il valore aggiunto delle attività turistiche”. Per Giorgetti si deve puntare sugli “investimenti infrastrutturali, in formazione, e in digitalizzazione”.

