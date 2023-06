Giornate di nutrizione clinica, la tre giorni ad Acireale

Il congresso dei professionisti impegnati nel contrasto della malnutrizione

CATANIA – La salvaguardia dello stato di salute si fonda anche sulla corretta alimentazione: è stato questo il filo conduttore della due giorni ospitata lo scorso weekend dalla sede congressuale del centro di riabilitazione A.I.A.S.

Acireale ha fatto da cornice alla settima edizione delle Giornate catanesi di nutrizione clinica, dal titolo “Dar da mangiare agli affamati – Etica e sapienza del nutrire”, organizzata dal dottore Sebastiano Percolla, presidente dell’associazione Cenestesi ETS, e patrocinata da Sinpe (Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo) e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania.

La lettura magistrale di Monsignor Renna

L’evento si è aperto con la lettura magistrale dell’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, sul tema “Nutrire, un comandamento che dura una vita”. Nel suo messaggio l’arcivescovo metropolita ha sottolineato che la nutrizione deve essere un imperativo e un comandamento, sposando il pensiero degli esperti presenti, che hanno sottolineato a più riprese come nessun essere vivente possa essere tale senza nutrirsi, poichè il cibo accompagna l’uomo dal primo giorno della sua esistenza.

I relatori e i temi

Tra i relatori della settima edizione delle Giornate catanesi di nutrizione clinica i maggiori professionisti del settore nel panorama nazionale, impegnati quotidianamente nel contrasto del fenomeno sempre più dilagante della malnutrizione sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Tra le cause della malnutrizione spiccano l’allungamento dei tempi di degenza ospedaliera, con un impatto sul sistema sanitario nazionale, l’incremento sensibile degli indici di morbilità e mortalità e l’abbassamento di quelli di qualità di vita del paziente e della famiglia che lo assiste.

Tematiche sotto la lente d’ingrandimento di chi ha promosso le Giornate catanesi di nutrizione clinica: “Nutrirsi – ha sottolineato il dottore Sebastiano Percolla – è un concetto che parte anche da un atto di carità e non solo medico. Quindi l’attenzione al paziente malnutrito va sempre posta a 360 gradi in qualsiasi momento della sua vita, che si trovi in salute o in uno stato di malattia, nella quale spesso la malnutrizione diventa ‘malattia nella malattia’ e complica la stessa patologia primaria. Purtroppo in tal senso le percentuali sono ancora piuttosto alte, perché si arriva al 50 per cento dei pazienti malnutriti nei reparti di medicina, chirurgia e oncologia, arrivando a sfiorare quasi il 70 per cento nelle residenze per anziani. Ciò comporta l’aumento delle risorse economiche sanitarie per le loro cure, perché naturalmente il paziente malnutrito va incontro a complicazioni che richiedono una sua ospedalizzazione o re-ospedalizzazione, incidendo tanto sul denaro pubblico. Quindi impegnarsi perchè il paziente venga nutrito in modo corretto e soddisfacente comporta anche che ci sia un risparmio in termini economici”.

Alla settima edizione delle “Giornate catanesi di nutrizione clinica” hanno partecipato anche gli studenti del dipartimento di medicina, che hanno avuto così l’opportunità di usufruire della convenzione prevista dall’ADE per ricevere i crediti per il loro percorso di studi, riconosciuti dall’Università degli Studi di Catania.