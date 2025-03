Festa di carnevale con rissa, 22enne muore accoltellato

Indaga la polizia

NUORO – Un ragazzo di 22 anni, Marco Mameli, di Ilbono (Nuoro) è morto dopo essere stato raggiunto da una coltellata al petto al culmine di una lite scoppiata durante una festa di carnevale durante la notte a Bari Sardo, in Ogliastra. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per il 22enne non c’era più niente da fare. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso. Sull’omicidio indagano i carabinieri che stanno dando la caccia al responsabile.

L’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro storico di Bari Sardo, località costiera di poco mila di 4mila abitanti nella Sardegna centro orientale. Marco Mameli, operaio di 22 anni, stava trascorrendo il sabato di carnevale con un gruppo di amici. Dopo la tradizionale sfilata dei carri allegorici, la festa è proseguita per le vie del centro. Qui il giovane con gli amici è rimasto coinvolto in una rissa con altri ragazzi del posto.

Qualcuno ha tirato fuori un coltello e Mameli è stato colpito a morte da un fendente al petto. Un altro giovane è rimasto ferito. Sul posto, oltre al 118, sono giunte le forze dell’ordine, il magistrato di turno e il medico legale. I carabinieri della compagnia di Lanusei e gli uomini del commissariato di polizia hanno sentito nella notte alcuni testimoni e sarebbero già sulle tracce del responsabile dell’omicidio.