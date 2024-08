Giunta regionale, Sammartino: “Barbagallo autorevole e affidabile”

Le reazioni all'avvicendamento

CATANIA – “Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al professore Salvatore Barbagallo, professionista autorevole e affidabile. Ringrazio il segretario della Lega Matteo Salvini e il partito regionale per la scelta di altissimo profilo.

Una guida certa per un comparto in sofferenza che riuscirà a superare questo momento di difficoltà grazie alla competenza e all’esperienza del nuovo assessore. Sono certo che Barbagallo lavorerà bene al fianco del presidente Schifani che ringrazio per questi mesi di gravoso impegno”. Lo dichiara il deputato regionale Luca Sammartino a fronte della nomina di Salvatore Barbagallo a nuovo assessore regionale.

Stancanelli: “Professionista di livello”

Sulla nomina c’è anche l’intervento dell’eurodeputato della Lega e componente della commissione Agricoltura, Raffaele Stancanelli: “Auguri al neo assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, professionista di altissimo livello che saprà darà seguito alle attività avviate da Luca Sammartino. Sono certo che lavoreremo bene insieme”.