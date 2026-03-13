Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks, Doncic ne fa 51 a Chicago

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che nella notte italiana della regular-season di Nba superano i Milwaukee Bucks per 112-105. Sono 28 i punti messi a segno a Pelle Larsson. Ne fa invece 21 Bam Adebayo a pochi giorni dagli 81 che gli sono valsi la seconda miglior prestazione di sempre a canestro. Un quarto d’ora in campo e 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist siglati dall’azzurro Simone Fontecchio, mentre il migliore tra i Bucks è il solito Giannis Antetokounmpo con 31 punti a referto. C’è la firma ben visibile di Luka Doncic nella vittoria dei Los Angeles Lakers, che superano 142-130 i Chicago Bulls. Tripla doppia sfiorata per lo sloveno, che confeziona una prestazione monstre da 51 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Bene anche LeBron James al rientro dopo tre partite saltate per infortunio, con 18 punti, mentre sono 30 quelli timbrati da Austin Reaves.

Festeggiano anche gli Oklahoma City Thunder, vittoriosi sui Boston Celtics con lo score di 104-102, e con loro Shai Gilgeous-Alexander. Con i suoi 35 punti, infatti, il canadese trova la partita numero 127 di fila con almeno 20 punti, ritoccando il record di Wilt Chamberlain, datato 1963. Successo al cardiopalma per i leader della Western Conference, che passano in vantaggio con i due canestri dalla lunetta di Chet Holmgren a un soffio dalla sirena. Secondo successo consecutivo, dopo la striscia negativa di quattro match, per i Detroit Pistons, che superano per 131-109 i Philadelphia 76ers. Sono 19 i punti messi a segno in poco meno di 25 minuti da Duncan Robinson, a cui si sommano i 17 di Javonte Green. Serata storta per i San Antonio Spurs, che senza Victor Wembanyama si arrendono ai Denver Nuggets con il punteggio di 136-131. Nella vittoria in rimonta c’è la firma di un Nikola Jokic da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, protagonista di giornata assieme a Jamal Murray, che di punti ne mette a segno 39. Vittorie anche per Phoenix (123-108 contro Indiana), Orlando (136-131 contro Washington), Atlanta (108-97 contro Brooklyn) e Dallas (120-112 contro Memphis).

