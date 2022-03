Gli Ordini Forensi di Sicilia dicono no alla guerra

Gli avvocati auspicano che il conflitto in corso possa essere immediatamente risolto

L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ed i Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunitisi nelle rispettive sedi istituzionali in teleconferenza. hanno approvato un documento per contestare “il ricorso alla guerra e ad ogni forma di violenza per la risoluzione di qualsiasi tipo di conflitto”. L’unione degli ordini forensi ha espresso “forte e convinta solidarietà al coraggioso Popolo Ucraino nei confronti del quale hanno già intrapreso e continueranno ad intraprendere le più svariate forme di sostegno umanitario”.

“Auspicano – si conclude nella breve nota – che il conflitto in corso possa essere immediatamente risolto nelle opportune sedi diplomatiche ripristinandosi immediatamente la Pace, valore sacro e profondo, regolatore della civile convivenza tra i popoli”.

A firmare la nota sono stati gli avvocati: Vincenza Gaziano (Presidente COA Agrigento), Antonella Fugazzotto 8(Presidente COA Barcellona P.G.), Giovanni Russo (Presidente COA Caltagirone), PierLuigi Zoda (Presidente COA Caltanissetta), Rosario Pizzino (Presidente COA Catania), Salvatore Spinello (Presidente COA Enna). E ancora gli avvocati: Mariella Giordano (Presidente COA Gela), Giuseppe Spada (Presidente COA Marsala), Domenico Santoro (Presidente COA Messina), Antonello Armetta (Presidente COA Palermo), Domenico Magistro (Presidente COA Patti), Emanuela Tumino (Presidente COA Ragusa) Giuseppe Livio (Presidente COA Sciacca), Carlo Greco (Presidente COA Siracusa, Pietro Siragusa), (Presidente COA Termini Imerese), Vito Galluffo (Presidente COA Trapani) e Giuseppe Di Stefano (Presidente Uof Sicilia).

