Il commissario Ue per il Mercato interno: "Ho parlato con Mario Draghi ed era molto fiducioso",

“Oggi all’inizio di un nuovo governo preghiamo per l’unita e la pace dell’Italia”, così il Papa all’Angelus.

Anche il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, ha parlato del nuovo Esecutivo: “L’Italia è una grande partner dell’Europa e non ho mai avuto dubbi sul fatto che il nuovo governo italiano – ha detto – sarà in grado di rispettare gli impegni presi dal vecchio governo”.

“Ho parlato con Mario Draghi ed era molto fiducioso”, ha spiegato Breton.