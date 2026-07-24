Colpaccio in un bar di Peseggia di Scorzè

Acquista un Gratta e Vinci da 20 euro e in pochi istanti si ritrova milionario. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 luglio al Bar Luna di Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia, dove un uomo di circa 55 anni ha centrato il premio massimo del Miliardario Maxi, ovvero 5 milioni di euro.

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Gratta e Vinci, colpo milionario in Veneto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è entrato nel bar intorno alle 18. Dopo aver consumato qualcosa, ha deciso di tentare la fortuna acquistando un biglietto del Miliardario Maxi dal costo di 20 euro. Pochi istanti dopo, grattando il tagliando, ha scoperto di aver centrato il premio più alto previsto dal gioco: cinque milioni di euro. Un colpo di fortuna rarissimo, considerando che la probabilità di conquistare il jackpot è pari a una su 9,36 milioni.

Al Bar Luna scoppia la festa

La notizia si è diffusa in pochi secondi tra i clienti del Bar Luna, abituale punto di ritrovo dei residenti della zona. L’entusiasmo ha rapidamente coinvolto tutte le persone presenti, con applausi e festeggiamenti che hanno attirato anche l’attenzione di chi si trovava all’esterno del locale. Le urla di gioia sono arrivate fino alla strada, mentre amici, clienti e curiosi si sono uniti ai brindisi improvvisati per celebrare l’eccezionale vincita.

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