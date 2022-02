Guerra Russia-Ucraina, le istruzioni per far parte della ‘Legione Internazionale’

L'agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha pubblicato un manuale per chi vuole arruolarsi

Continua il conflitto tra la Russia e l’Ucraina, nonostante l’incontro di oggi per trovare una soluzione per cessare il fuoco.

L’Ucraina cerca ‘rinforzi’ e chi vuole può dare una mano entrando nelle fila della “Legione Internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina” in pochi passi.

L’agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha appena pubblicato una sorta di manuale in cui si spiega ai volontari stranieri cosa devono fare, praticamente, per arruolarsi a questa nuova struttura militare e per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa.

Si comincia contattando l’ambasciata ucraina del proprio Paese a cui si deve comunicare la volontà di unirsi alla Legione presentandosi di persona, o mandando una mail. Quindi l’aspirante “legionario” riceverà tutte le informazioni su quali documenti e quale attrezzatura avrà bisogno sul campo di battaglia.

È necessario avere un passaporto valido e dei documenti che confermino esperienza in campo militare o servizio nelle forze dell’ordine. Quindi serve un colloquio con un addetto della difesa e uno con il console per l’autorizzazione del visto. Poi si fa domanda di ammissione alla difesa territoriale delle Forze armate ucraine su base volontaria. A quel punto si riceveranno le istruzioni pratiche su come arrivare in Ucraina e quali sono le attrezzature necessarie.

L’ agenzia ucraina consiglia di partire avendo con se l’uniforme militare e il relativo equipaggiamento: l’elmetto, il giubbotto antiproiettile e altro, se disponibile. Una volta arrivati in Ucraina, le forze di difesa territoriale forniranno la loro assistenza durante il dispiegamento sul campo di battaglia. Passo finale, raggiungere il punto di raccolta e unirsi fisicamente alla “Legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina”, firmare un contratto – non c’è alcun cenno a un eventuale compenso – e andare a combattere contro gli invasori russi.