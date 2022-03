Guerra in Ucraina: “In Sicilia siamo molto preoccupati per il turismo”

L'allarme di Armao e Musumeci

“Siamo molto preoccupati per il turismo in Sicilia”. L’allarme viene lanciato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall’assessore all’economia Gaetano Armao, che hanno messo le difficoltà di un settore strategico con gli effetti della guerra in Ucraina e non solo.

“Il turismo dalla Russia era in forte crescita”

"Il turismo dalla Russia era in forte crescita"

Per Armao c'è un quadro di "eventi negativi" che riguardano, oltre alla guerra, anche l'aumento dei tassi di interesse e l'incremento dell'inflazione "La guerra in Ucraina – dice – interromperà il flusso dei turisti russi che era in forte crescita. Ci sono già disdette e prenotazioni annullate. E ci auguriamo che le ripercussioni siano limitate a questa stagione, anche se le ripercussioni economiche si potranno meglio valutare non prima di 60 giorni".