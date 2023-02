Ha manomesso l’erogatore di energia per le telecamere ZTL: denunciato

Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del colpevole e lo hanno rintracciato nella sua abitazione

1' DI LETTURA

PALERMO – La polizia municipale di Palermo, con il personale di vigilanza del trasporto pubblico, ha identificato e denunciato l’uomo che ha manomesso l’erogatore di energia elettrica che alimenta le videocamere Ztl di via Roma.

Nel video, registrato dalle telecamere di una banca, che risale al 30 gennaio scorso, si vede un uomo di corporatura robusta, sui 50 anni, avvicinarsi a bordo di un ciclomotore modello “Piaggio Sì” che, scendendo dal veicolo, si avvicina all’erogatore delle telecamere. Forza lo sportello, rimuove il differenziale con i fili elettrici attaccati e lo ripone nel bauletto del ciclomotore, allontanandosi velocemente verso la Stazione Centrale.

Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove hanno trovato anche il ciclomotore. Gli agenti hanno denunciato l’uomo e lo hanno sanzionato poiché il ciclomotore non ha la copertura assicurativa, (ciclomotore sequestrato), per aver circolato sul marciapiede al momento della manomissione, per guida senza casco e perché il veicolo non era immatricolato.