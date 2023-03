Ha un dolore alle gambe, va in ospedale e muore a 32 anni

Partita un'inchiesta per far chiarezza su cosa è accaduto

Giallo in ospedale. Un presunto caso di malasanità potrebbe essersi costumato nella struttura sanitaria San Sebastiano a Caserta, dove venerdì è morto improvvisamente Aldo Mambro, uomo 32 anni, originario di San Cesareo, un piccolo comune del Lazio (provincia di Frosinone), a metà strada tra Cassino e Rocca d’Evandro.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sul corpo del 32enne per fare luce su una morte sospetta e improvvisa.

Mambro venerdì era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano accusando una perdita di sensibilità e dei forti dolori alle gambe. I sanitari lo hanno preso in consegna. Ma Mambro si è aggravato d’improvviso, il cuore ha smesso di battere ed è morto.

I motivi del decesso non sono ancora chiari, per questo la procura ha disposto l’autopsia, anzitutto come atto dovuto. I familiari del 32enne, grande appassionato di caccia e molto conosciuto nei comuni del frusinate, chiedono che venga fatta piena luce.