Covisian un video per sensibilizzare l’opinione pubblica

A rischio 543 lavoratori: "Ci vogliono togliere la possibilità di fare quello che da 20 anni facciamo al meglio"

PALERMO – Prosegue la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori Covisian e Almaviva. “Il governo intervenga a garanzia dell’occupazione per evitare un massacro sociale”, a chiederlo sono proprio i lavoratori del call center.

Alla vigilia dell’incontro Ministeriale, le segreterie territoriali SLC CGIL – FISTel CISL – UILCOM UIL- UGL TLC hanno organizzato per questa sera alle ore 19, con concentramento in corso Vittorio Emanuele davanti alla Cattedrale di Palermo, una fiaccolata a sostegno della vertenza Covisian per la commessa ITA.

Nel frattempo continuano anche sul web le iniziative da parte dei dipendenti per sensibilizzare l’opinione pubblica. I lavoratori hanno realizzato un video che nel giro di poche ore è stato condiviso da centinaia di persone. “Ci scusiamo con i passeggeri per il disagio che in questi giorni stiamo creando – dicono – ma ci vogliono togliere per sempre la possibilità di fare quello che da 20 anni facciamo al meglio quindi aiutarvi a viaggiare. Adesso siamo noi a chiedere il vostro aiuto”.