Lupo: “Salvaguardare i lavoratori Covisian-Almaviva”

“Palermo non può permettersi di perdere nemmeno un solo posto di lavoro"

PALERMO – “Il governo regionale garantisca il massimo impegno al tavolo ministeriale sulla vertenza che riguarda i lavoratori ex-Almaviva, nel passaggio da Alitalia ad Ita. È indispensabile trovare la soluzione per salvaguardare i 534 lavoratori che da più di un decennio forniscono il loro servizio di call-center con competenza e professionalità. Palermo non può permettersi di perdere nemmeno un solo posto di lavoro”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a proposito del tavolo ministeriale sulla vertenza Ita-Covisian (ex Almaviva) convocato a Roma domani mercoledì 20 aprile.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – ho contattato l’assessore al Lavoro Antonio Scavone per sollecitare la massima attenzione su una vertenza cosi delicata nella quale Ita deve assumersi le proprie responsabilità, evitando fughe in avanti e rispettando gli impegni presi”.