Miceli al fianco dei lavoratori Covisian: “Vanno tutelati”

Il candidato sindaco parteciperà alla fiaccolata di oggi pomeriggio

PALERMO – Il candidato sindaco di Palermo per l’area progressista Franco Miceli parteciperà, questa sera alle ore 19, alla fiaccolata a sostegno della vertenza Covisan per la commessa ITA che partiranno dalla Cattedrale e arriveranno a palazzo delle Aquile.

“La mia è una partecipazione doverosa per testimoniare quanto sta accadendo a 543 lavoratrici e lavoratori di Palermo a cui dopo 20 anni di qualificato servizio è stato comunicato il licenziamento. Ho incontrato alcuni di loro lo scorso 15 aprile per approfondire la questione – dice Miceli – ne ho già parlato con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che il 20 aprile sarà presente al tavolo del Ministero che segue la vertenza. Il mancato rispetto delle clausole sociali di protezione dei lavoratori e il venir meno degli impegni presi nel momento dell’accordo sottoscritto nell’ottobre 2021 sono fatti gravi”.

“Nulla sappiamo circa il tavolo che avrebbe dovuto immediatamente convocare il ministro Giorgetti, da cui dipende la partecipata dello Stato ITA, società che venendo meno agli accordi presi con il Governo nel momento della sua formazione ha annunciato la creazione di un call center a Fiumicino e fatto partire le procedure per la ricerca di nuovo personale – spiega -. Il tema del lavoro a Palermo è un punto prioritario del mio programma: per questo mi adopererò convintamente al fianco delle 543 persone coinvolte, per seguire la vertenza e per garantire il rispetto dei loro diritti”.