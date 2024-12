Il Catania esce tra i fischi, il Potenza vince 2-0 e porta a casa i tre punti

È notte fonda al Massimino: confronto Grella-tifosi

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Potenza maramaldeggia al “Massimino” diventato ormai facile terra di conquista. Il Catania delude e perde 2-0 uno scontro diretto che andava affrontato con verve e convinzione diversa, peraltro nella serata in cui anche la capolista Benevento frana tra le mura amiche.

Per i rossazzurri, privi di idee e sempre più anemici in zona offensiva, è davvero notte fonda. Il Potenza segna due gol nella ripresa e ringrazia. Mattatore di giornata, manco a dirlo, il solito Caturano che approfitta della molle retroguardia etnea e regala una sonante vittoria ai suoi.

A fine match il vice-presidente Vincenzo Grella ha avuto un confronto serrato con un centinaio di sostenitori etnei fuori dallo stadio Massimino.

Catania-Potenza 0-2

Fuochi d’artificio in avvio di partita. Prima sono gli ospiti a recriminare per il colpo di testa ravvicinato di Caturano respinto d’istinto da Adamonis mentre, dalla parte opposta, il palo si oppone alla deviazione ravvicinata di Anastasio sul cross di Stoppa.

Il Potenza tiene bene il campo mentre, tra i rossazzurri, Montalto (preferito inizialmente ad Inglese) non trova lo spunto giusto… vanificando antifosi che il gol di Lunetta per una precedente spinta ai danni di Sciacca. Carpani, Stoppa e Sturaro ci provano dalla distanza ma la mira non è loro alleata.

Nella ripresa, malgrado le varie sostituzioni, Toscano non riesce ad invertire la rotta e, a complicare tutto, arriva l’errore di Adamonis che non trattiene una conclusione di Felippe concedendo a Caturano il più facile dei tapin.

La reazione del Catania è blanda, con la difesa avversaria che se la cava senza troppi patemi. Anzi… gli ospiti mettono al sicuro il risultato ancora con il loro capitano, Caturano, che devia di testa in rete il bell’assist di Ghisolfi.

I rossazzurri potrebbero riaprire il match ma la giornata storta offre il suo clou con l’errore dal dischetto di Stoppa che si procura un penalty poi banalmente calciato tra le braccia di Alastra. Le bordate di fischi finali accompagnano il rientro negli spogliatoi di un Catania che continua a deludere i suoi tifosi e mortifica un’intera “piazza”.

Tabellino

CATANIA – POTENZA 0 – 2

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Adamonis, Irardi, Quaini, Anastasio (dal 43°s.t. Verna), Carpani (dal 27°s.t. Raimo), De Rose, Sturaro (k) (dal 19°s.t. Inglese), Lunetta (dal 1°s.t. Castellini), Jimenez, Stoppa, Montalto (dal 1°s.t. D’Andrea).

A disposizione: Butano, Gega, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

POTENZA (4-3-3) – Alastra, Novella (dal 46°s.t. Galletta), Verrengia, Sciacca, Rillo (dal 46°s.t. Burgio), Castorani, Felippe, Erradi (dall’11°s.t.Ghisolfi), Rosafio (dal 34°s.t. Selleri), Caturano (k), Schimmenti (dal 34°s.t. Milesi).

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Landi, Ferro, Mazzocchi, Ragone, Mazzeo.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia.

Assistenti: Federico Linari (Firenze) e Vincenzo Russo (Nichelino).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

Reti: 24°s.t. Caturano (PZ); 35° Caturano (PZ).

Indisponibili: Bethers, Di Gennaro, Luperini, Guglielmotti, Celli, Di Tacchio (CT).

Diffidati: Castorani, Felippe (PZ).

Ammoniti:Novella (PZ); Erradi (PZ); Anastasio (CT); De Rose (CT); Ierardi (CT).

Spettatori: 15.163

Cronaca

Catania-Potenza: primo tempo (0-0)

4° occasionissima per il Potenza: sul cross di Rillo… colpo di testa, a botta sicura di Caturano con Adamonis che respinge d’istinto!

6° immediata risposta del Catania: sulla punizione calciata da Stoppa… Anastasio interviene in scivolata e manda il pallone sul palo!

15° gol annullato al Catania: Lunetta svetta di testa… sul cross di Quaini e mette il pallone in rete ma l’arbitro punisce un precedente fallo di Montalto su Sciacca;

16° Castorani calcia di poco a lato;

24° sull’appoggio di Jimenez… Stoppa calcia alto dal limite;

28° Adamonis addomestica la conclusione di Rosafio;

36° Montalto spedisce alle stelle il cross basso di Carpani;

41° sulla corta respinta della retroguardia ospite… Sturaro calcia alto;

45° le squadre rientrano negli spogliatoi sul nulla di fatto.

Catania-Potenza: secondo tempo (0-2)

1° nel Catania, Montalto e Lunetta lasciano il posto a D’Andrea e Castellini;

1° Alastra nega il gol a Jimenez con un gran colpo di reni: angolo;

6° Novella devia in corner la conclusione di Stoppa;

7° Alastra manda in corner la botta di Anastasio;

10° botta secca di Jimenez: Alastra blocca;

11° nel Potenza, Erradi lascia il posto a Ghisolfi;

15° sulla corta respinta della difesa ospite… tiro di Jimenez deviato in angolo;

19° nel Catania, Inglese subentra a Sturaro;

24° Potenza in vantaggio: dopo l’errato disimpegno di Quaini… Adamonis non trattiene il tiro di Felippe e Caturano mette il pallone facilmente in rete: 0-1 !

27° nel Catania, Raimo prende il posto di Carpani;

34° nel Potenza, Milesi e Selleri subentrano a Schimmenti e Rosafio;

35° raddoppio del Potenza. Sul lungo cross da punizione… Ghisolfi confeziona un assist perfetto per Caturano che firma la sua doppietta: 0-2!

39° botta di Quaini deviata in angolo;

41° Stoppa atterrato in area da Novella: rigore per il Catania.

42° dagli 11 metri… Stoppa si fa parare il penalty da Alastra!

43° nel Catania, Anastasio lascia il posto a Verna;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° nel Potenza, Novella e Rillo lasciano il posto a Galletta e Burgio;

48° Ierardi manda fuori da ottima posizione;

50° vince il Potenza. Per il Catania è notte fonda !