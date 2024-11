Il consiglio comunale prova a uscire dallo stallo: “Capigruppo infuocata”

In serata, FdI ha convocato il sindaco Trantino per i tagli agli Asacom

CATANIA – “Capigruppo infuocata, ma molto costruttiva. Fiero e orgoglioso di questo Consiglio Comunale”. Arriva la fumata bianca via social.

È infatti il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, a comunicare urbi et urbi, attraverso il proprio canale Facebook, la conclusione della conferenza dei capigruppo convocata per rimettere in carreggiata l’aula dopo le turbolenze delle ultime settimane.

Una riunione slittata in prima battuta a causa dell’allerta meteo. E che si è conclusa con un risultato che, al momento, serve a diluire – ma non a rimuovere totalmente – i problemi sorti in seno alla maggioranza sulla scorta dei tagli agli Asacom. Il consiglio si riunirà, infatti, giovedì prossimo alle 16.30 in modalità video-conferenza.

Una scelta che dovrebbe sì favorire quanti parteciperanno all’assembla Anci di Torino, ma anche evitare che possa cadere nuovamente il numero legale, soprattutto quando ci sono delibere urgenti da approvare che si sommano all’attività ordinaria.

“Zona FdI”

Clima teso in zona FdI, il partito del sindaco Enrico Trantino. Il primo cittadino non ha partecipato ieri alla conferenza dei capigruppo, nonostante l’invito del presidente Anastasi. Non ha disertato, invece, il coordinamento cittadino dei meloniani.

L’ordine del giorno verteva su due punti: i rapporti del primo cittadino con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e la gestione dei tagli agli Asacom.

Tema, quest’ultimo, che avrebbe suscitato l’irritazione di dirigenti e militanti. Una riunione fiume, durata almeno due ore, il cui esito sarà affidato – da quanto risulta al nostro giornale – a un comunicato che sarà pubblicato nei prossimi giorni.