Il libro di Salvo Riina, il figlio del boss, tradotto in lingua inglese

L'annuncio sui social

PALERMO – “Sono contento di annunciare l’uscita della mia biografia in lingua inglese. Disponibile in versione digitale e cartacea presso Amazon” A scriverlo su Facebook è Salvo Riina, terzogenito del boss corleonese Totò Riina. “Grazie al supporto del mio Promoter Will Francis e la sua società di cui fa parte” continua.

La biografia del figlio del boss, dal titolo “Riina family Life”, fu pubblicata nel 2016, tre anni prima di terminare il suo periodo di detenzione durato 8 anni per associazione mafiosa. Il libro, come raccontava Salvo Riina, aveva venduto copie negli Usa, Canada, Australia e Regno Unito, da qui la decisione di tradurla in inglese.