Il Milan batte il Lecce 3-0 e vola in ottavi Coppa Italia

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan rispetta i pronostici e supera con merito il Lecce per 3-0 a San Siro, staccando il pass per gli ottavi di finale. A decidere la gara sono i centri di Gimenez nel primo tempo e quelli di Nkunku e Pulisic nella ripresa. I padroni di casa creano la prima occasione dopo nemmeno due minuti, quando Frùchtl sbarra la strada a Gimenez in uscita ed è poi Siebert a salvare i suoi sulla linea negando a Loftus-Cheek un facile gol a porta vuota. Al 9′, Frùchtl compie un miracolo su Rabiot, che si fa respingere un potente mancino ravvicinato dal portiere avversario. Pochi istanti dopo, lo stesso Frùchtl esce a vuoto su una palla vagante ma Nkunku lo perdona colpendo clamorosamente il palo a porta sguarnita. La partita cambia al 18′, quando Siebert viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Nkunku in seguito a una revisione al Var. I sette volte campioni d’Europa ci mettono solo due minuti a sbloccare meritatamente il match. Ricci serve in profondità Bartesaghi, il quale trova al centro Gimenez che in spaccata trafigge Fruchtl e firma la sua prima rete della stagione. Alla mezz’ora, Saelemaekers sgasa sulla destra e mette dentro una palla insidiosa sulla quale si avventa in spaccata Rabiot, che centra in pieno la traversa. Allo scadere, Pavlovic sfiora il raddoppio con una bella punizione dal limite che viene alzata sopra la traversa dal portiere. Si va al riposo sull’1-0.

A pochi secondi dall’inizio della ripresa, Loftus-Cheek prende il palo con una conclusione ravvicinata con il destro. Il raddoppio giunge al 6′. Saelemaekers crossa con il mancino dalla destra e pesca Nkunku sul secondo palo, che con una pregevole mezza rovesciata batte Frùchtl e sigla la prima rete con la nuova maglia. Al 19′ arriva il tris. Fofana crossa dalla destra e il neo entrato Pulisic attacca l’area da vero opportunista e con una zampata di destro infila Frùchtl nell’angolino per il 3-0. Il primo e unico tiro dei salentini di tutto il match si registra al 16′, quando il rientrante Maignan alza sopra la traversa una punizione dal limite di Berisha. Nel finale ci sarà anche il tempo per annotare l’esordio assoluto di Odogu con la casacca rossonera. Il risultato non cambierà più. Il Milan festeggia così il passaggio del turno. Ad aspettarlo agli ottavi, a Roma, ci sarà la Lazio.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).